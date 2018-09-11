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Испанский авторынок в августе вырос почти в 1,5 раза
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Испанский авторынок в августе вырос почти в 1,5 раза 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Испанский авторынок в августе вырос на 48,7% и составил 107692 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), всплеск спроса обусловлен распродажами автомобилей в связи с изменениями процедуры измерений выброса вредных веществ и расхода топлива, вступившими в силу с 1 сентября. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 14,6% и составили 973542 единицы.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стала Renault, реализовавшая 9516 автомобилей (+85,2%). На втором месте идет KIA, которая увеличила продажи в 2,4 раза до 9448 единиц. Третью строчку занимает местный FIAT, чей результат составил 7403 машины (рост в 2,4 раза). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (6706 шт., +27,7%) и SEAT (6478 шт., +42,8%).
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