Испанский авторынок в августе вырос почти в 1,5 раза

Испанский авторынок в августе вырос на 48,7% и составил 107692 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), всплеск спроса обусловлен распродажами автомобилей в связи с изменениями процедуры измерений выброса вредных веществ и расхода топлива, вступившими в силу с 1 сентября. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 14,6% и составили 973542 единицы.