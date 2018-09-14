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В Казани водитель «четырнадцатой» насмерть сбил мужчину
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В Казани водитель «четырнадцатой» насмерть сбил мужчину 

АиФ Казань + ещё 17 14 сентября 2018
Фото: АиФ Казань
Водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 12 сентября примерно в 21.00 на ул. Песочной. 19-летний водитель ВАЗ-2114 напротив остановки «КМПО-14», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Напомним, это уже вторая смертельная авария за неделю в Казани. 11 сентября на пешеходном переходе пенсионер сбил женщину и ее 10-летнюю дочь. По данным ГИБДД, в столице Татарстана увеличилось количество дорожно-транспортных происшествия с детьми.
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