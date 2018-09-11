В Тверской области в автомобиле, опрокинувшемся в кювет, пострадал ребенок

10 сентября в 09:20 на 4 км автодороги Язвицы-Городковский Рамешковского района автомобиль «Дэу Матиз» съехал в кювет и перевернулся. В машине был ребенок, — сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

34-летняя женщина-водитель на «Дэу Матиз» направлялась в сторону поселка Городковский. По мнению сотрудников ГАИ, она неправильно выбрала скоростной режим и не учла дорожные условия, поэтому съехала в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся.

8-летний мальчик был пристегнут на заднем пассажирском сиденье. В результате ДТП он получил травмы. Мальчика доставили в больницу.