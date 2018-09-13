В Башкирии 22-летний водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

В Белебеевском районе 9 сентября 22-летний водитель ВАЗ — 21053 сбил пешехода. От полученных травм пострадавший мужчина скончался, а автолюбитель скрылся с места ДТП, сообщает МВД по Башкирии.

— По предварительной информации, водитель ВАЗа двигаясь по улице Первомайская села Аксакова Белебеевского района решил совершить обгон, двигающийся попутно колонны машин. Включив левый сигнал поворотника, машина начала маневр. Но в то же время впереди едущий автомобиль также приступил к маневру. Водитель ВАЗ-21053 вместо принятия экстренного торможения продолжил движение. В результате он потерял управление над автомобилем, который съехал на обочину и сбил там пешехода. В результате ДТП пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Водитель с пассажирами покинули место дорожно-транспортного происшествия до приезда сотрудников полиции. Очевидцы происшествия позвонили в полицию и вызвали скорую помощь пострадавшему пешеходу, — рассказали в МВД по РБ.

Предполагаемый виновник ДТП спустя сутки сам пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ).

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