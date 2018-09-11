Пожилой мужчина в Новокузнецке умер за рулем и врезался в бетонную стену

В Новокузнецке случилось смертельное ДТП на улице Обнорского. Во время движения водитель умер за рулем кроссовера, после чего врезался в бетонный забор. Кадры с места случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, машина въехала в ограждение задним ходом и была неуправляема. В автомобиле обнаружили пожилого мужчину, не подающего признаков жизни. По предварительной информации, 80-летний пенсионер умер от сердечного приступа.

На месте ДТП работали оперативные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.