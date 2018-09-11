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Пожилой мужчина в Новокузнецке умер за рулем и врезался в бетонную стену
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Пожилой мужчина в Новокузнецке умер за рулем и врезался в бетонную стену 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Новокузнецке случилось смертельное ДТП на улице Обнорского. Во время движения водитель умер за рулем кроссовера, после чего врезался в бетонный забор. Кадры с места случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
По словам очевидцев, машина въехала в ограждение задним ходом и была неуправляема. В автомобиле обнаружили пожилого мужчину, не подающего признаков жизни. По предварительной информации, 80-летний пенсионер умер от сердечного приступа.
На месте ДТП работали оперативные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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