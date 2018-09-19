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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем 

Газета.Ru + ещё 120 11 часов назад
Первый замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков рассказал о состоянии здоровья пострадавших в аварии под Воронежем, в которой столкнулись два автобуса, передает РИА «Новости».
По его словам, угроза жизни тех пассажиров, которые до сих пор находятся в больнице после аварии, на данный момент отсутствует.
"Шестеро пациентов до сих пор находятся в больнице, в тяжелом состоянии — один пациент, он находится на искусственной вентиляции, пока его жизни ничто не угрожает. Остальные пациенты — в состоянии средней тяжести, их жизни тоже ничего не угрожает", — сказал Минаков.
По данным департамента здравоохранения, в больницы после ДТП были доставлены 14 человек, еще шестерым была оказана помощь на месте.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате столкновения двух автобусов под Воронежем возросло до пяти.
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