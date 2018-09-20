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Под Воронежем снова столкнулись автобусы
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Под Воронежем произошло еще одно столкновение автобусов 

РИА Новости + ещё 112 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Столкновение двух автобусов произошло в Воронежской области через два дня после другого, унесшего жизни пяти человек. На этот раз пострадали шесть человек, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла около в 14.00 мск в Лискинском районе на автодороге Лиски — Колыбелка.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ", — говорится в сообщении.
"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", — добавили в МВД.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Два автобуса столкнулись в Воронежской области 18 сентября, на 525-м километре трассы М-4 "Дон". Один стоял на обочине, пока водитель устранял неисправность, другой врезался в него. Четыре человека погибли на месте, еще один в больнице, госпитализированы были доставлены 14 человек, шестерым оказали помощь на месте.
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