Под Воронежем снова столкнулись автобусы

Под Воронежем произошло еще одно столкновение автобусов

Столкновение двух автобусов произошло в Воронежской области через два дня после другого, унесшего жизни пяти человек. На этот раз пострадали шесть человек, сообщает региональное управление МВД

Авария произошла около в 14.00 мск в Лискинском районе на автодороге Лиски — Колыбелка.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ", — говорится в сообщении.

"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", — добавили в МВД.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Два автобуса столкнулись в Воронежской области 18 сентября, на 525-м километре трассы М-4 "Дон". Один стоял на обочине, пока водитель устранял неисправность, другой врезался в него. Четыре человека погибли на месте, еще один в больнице, госпитализированы были доставлены 14 человек, шестерым оказали помощь на месте.