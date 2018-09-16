В День города два пешехода погибли в авариях в Воронеже

За сутки, 15 сентября, в Воронежской области в авариях погибли два пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, около 18:25 в Калаче на улице Советской 68-летний водитель ВАЗ-211440 сбил 69-летнего местного жителя, который переходил дорогу не по правилам. Пенсионера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

А в 21:35 на Московском проспекте в Воронеже 19-летний водитель иномарки Lifan насмерть сбил 30-летнего местного жителя.

В обстоятельствах трагедий разбираются сотрудники полиции.