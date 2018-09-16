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В День города два пешехода погибли в авариях в Воронеже
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В День города два пешехода погибли в авариях в Воронеже 

АиФ + ещё 11 1 час назад
Фото: АиФ
За сутки, 15 сентября, в Воронежской области в авариях погибли два пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Так, около 18:25 в Калаче на улице Советской 68-летний водитель ВАЗ-211440 сбил 69-летнего местного жителя, который переходил дорогу не по правилам. Пенсионера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.
А в 21:35 на Московском проспекте в Воронеже 19-летний водитель иномарки Lifan насмерть сбил 30-летнего местного жителя.
В обстоятельствах трагедий разбираются сотрудники полиции.
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