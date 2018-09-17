Ещё
В Воронеже завели дело после ДТП с пятью машинами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже завели дело после ДТП с пятью машинами 

РИА Новости + ещё 14 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Дело завели после ДТП с пятью автомобилями на улице 20 лет Октября в Воронеже, в котором пострадали шесть человек, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что при столкновении пяти автомобилей в Воронеже пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 сентября на улице 20 Лет Октября", — говорится в сообщении.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение