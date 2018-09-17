В Воронеже завели дело после ДТП с пятью машинами

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости . Дело завели после ДТП с пятью автомобилями на улице 20 лет Октября в Воронеже, в котором пострадали шесть человек, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что при столкновении пяти автомобилей в Воронеже пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 сентября на улице 20 Лет Октября", — говорится в сообщении.