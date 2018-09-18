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Водитель и пассажир кроссовера погибли в ДТП с фурой под Воронежем
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Водитель и пассажир кроссовера погибли в ДТП с фурой под Воронежем 

АиФ + ещё 12 12 часов назад
Фото: АиФ
В 06:10 18 сентября на 755 км трассы М4 «Дон» в Богучарском районе в ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
20-летний житель Челябинской области, за рулем кроссовера CHERY Tiggo, ехал в направлении юга. Предположительно, не справившись с управлением, автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края.
В лобовом ДТП погибли два человека — водитель и 22-летняя пассажирка кроссовера. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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