Водитель и пассажир кроссовера погибли в ДТП с фурой под Воронежем

В 06:10 18 сентября на 755 км трассы М4 «Дон» в Богучарском районе в ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

20-летний житель Челябинской области, за рулем кроссовера CHERY Tiggo, ехал в направлении юга. Предположительно, не справившись с управлением, автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края.

В лобовом ДТП погибли два человека — водитель и 22-летняя пассажирка кроссовера. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.