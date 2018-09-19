Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости . Угроза жизням девяти человек, госпитализированных после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, на данный момент отсутствует, сообщил в среду журналистам первый замруководителя департамента здравоохранения региона Олег Минаков

Авария произошла во вторник в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Автобус Volvo , выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"Остальные пациенты были доставлены в БСМП №10 — девять человек, из которых трое были отпущены амбулаторно. Шестеро пациентов до сих пор находятся в больнице, в тяжелом состоянии — один пациент, он находится на искусственной вентиляции, пока его жизни ничто не угрожает. Остальные пациенты — в состоянии средней тяжести, их жизни тоже ничего не угрожает. Трое пациентов находятся в больнице скорой медицинской помощи №1, там тоже — их жизни ничего не угрожает", — сказал Минаков.

Он также добавил, что вопрос транспортировки пациентов по месту жительства будет решен тогда, когда это позволит сделать состояние их здоровья.