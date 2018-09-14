Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с восемью машинами на Варшавском шоссе

Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего на юге столицы ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.

Как рассказал собеседник агентства, вечером 10 сентября на Варшавском шоссе водитель автомобиля Mercedes врезался в стоявшие впереди него машины, водители которых дожидались разрешающего сигнала светофора перед пересечением с Черноморским бульваром. В результате произошло столкновение с автомобилями Hyndai, Volvo , Yutong, Skoda , ГАЗ и двумя Volkswagen . От полученных травм пассажир Skoda скончался на месте.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а 11 сентября водитель Mercedes, 30-летний приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии», — сказал Ю. Титов.