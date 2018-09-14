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Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с восемью машинами на Варшавском шоссе
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Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с восемью машинами на Варшавском шоссе 

Агентство «Москва» + ещё 20 14 сентября 2018
Фото: MosDay.ru
Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего на юге столицы ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 10 сентября на Варшавском шоссе водитель автомобиля Mercedes врезался в стоявшие впереди него машины, водители которых дожидались разрешающего сигнала светофора перед пересечением с Черноморским бульваром. В результате произошло столкновение с автомобилями Hyndai, Volvo, Yutong, Skoda, ГАЗ и двумя Volkswagen. От полученных травм пассажир Skoda скончался на месте.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а 11 сентября водитель Mercedes, 30-летний приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии», — сказал Ю. Титов.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что вечером 10 сентября в районе д. 100 по Варшавскому шоссе произошла массовая авария. В результате ДТП погиб один человек, несколько пострадали.
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