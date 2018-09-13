Ещё
В Карелии в лесу возле школы нашли убитую 12-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Карелии в лесу возле школы нашли убитую 12-летнюю девочку
Авторадио
+
ещё 9
1 час назад
Комментарии
Фото:
Федеральное агентство новостей
Накануне она ушла утром в школу в поселке Рабочеостровск и не вернулась. Уже задержан подозреваемый в совершении преступления. Это пенсионер, который проживал вместе со своей семьей рядом со школой.
Читать ещё •••
Авторадио: последние новости
В Китае возросло число жертв наезда внедорожника на толпу пешеходов
На юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов
В России могут ввести электронные паспорта транспортных средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию
Как выявить машину со скрученным пробегом
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
Автомобили Toyota резко подорожали
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП
Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП
Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение