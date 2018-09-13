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В Карелии в лесу возле школы нашли убитую 12-летнюю девочку
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В Карелии в лесу возле школы нашли убитую 12-летнюю девочку 

Авторадио + ещё 9 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Накануне она ушла утром в школу в поселке Рабочеостровск и не вернулась. Уже задержан подозреваемый в совершении преступления. Это пенсионер, который проживал вместе со своей семьей рядом со школой.
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