В России скоро активизируются автоугонщики — МВД страны

Всего, согласно данным ведомства, с начала года в стране зарегистрировали 9 932 кражи автомобилей. При этом, уточняет Autonews, ещё в более 10,5 тысяч случаев нарушителям закона удалось доказать, что они взяли чужой автомобиль не с целью продажи, а просто покататься или погреться в нём.

К слову, за весь прошлый год в России украли 21 843 машины и «взяли покататься» 20 834 автомобиля.