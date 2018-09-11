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В России скоро активизируются автоугонщики — МВД страны
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В России скоро активизируются автоугонщики — МВД страны 

75.RU 36 минут назад
Фото: 75.RU
Всего, согласно данным ведомства, с начала года в стране зарегистрировали 9 932 кражи автомобилей. При этом, уточняет Autonews, ещё в более 10,5 тысяч случаев нарушителям закона удалось доказать, что они взяли чужой автомобиль не с целью продажи, а просто покататься или погреться в нём.
К слову, за весь прошлый год в России украли 21 843 машины и «взяли покататься» 20 834 автомобиля.
Как отметили в МВД страны, ночью чаще всего угоняют машины, припаркованные у подъездов, а днём — у торговых центров. При этом злоумышленники действуют по-старинке: чтобы попасть в салон они разбивают стёкла, а чтобы завести мотор, используют так называемые провороты.
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