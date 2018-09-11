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Водитель Audi A6 скрылся с места ДТП на Хорошевском шоссе
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Водитель Audi A6 скрылся с места ДТП на Хорошевском шоссе 

Управа района Хорошевский города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На территории Хорошевки в понедельник, 10 сентября, произошло ДТП: водитель Audi A6 врезался в машину ДПС и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции, находившиеся в служебной машине, не пострадали.
— Автоинспекторы во время своего поста находились на маршруте патрулирования в служебном автомобиле «Renault Logan» на перекрестке, в ожидании зеленого сигнала светофора, на Хорошевское шоссе. Они увидели, как в направлении из центра, после съезда с ТТК, по Хорошевскому шоссе с нарушением правил дорожного движения по встречной полосе с явным превышением скоростного режима двигалась автомашина Audi А6 черного цвета. Экипаж патрульной службы начал преследование данного автомобиля с применением светозвуковых спецсигналов. В районе дома 23 водитель автомашины Audi А6 совершил резкий маневр в виде разворота и врезался в служебный автомобиль «Renault Logan», — рассказал источник в УВД по САО.
Экипаж постовой службы свое преследование прекратил, и полицейские остались на месте ДТП. В результате столкновения служебный автомобиль «Renault Logan»получил повреждения правой стороны — передний и задний бампер, передняя и задняя двери, переднее и заднее крылья.
В городе объявлен план-перехват. (ео)
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