Водитель Audi A6 скрылся с места ДТП на Хорошевском шоссе

На территории Хорошевки в понедельник, 10 сентября, произошло ДТП: водитель Audi A6 врезался в машину ДПС и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции, находившиеся в служебной машине, не пострадали.

— Автоинспекторы во время своего поста находились на маршруте патрулирования в служебном автомобиле « Renault Logan » на перекрестке, в ожидании зеленого сигнала светофора, на Хорошевское шоссе. Они увидели, как в направлении из центра, после съезда с ТТК, по Хорошевскому шоссе с нарушением правил дорожного движения по встречной полосе с явным превышением скоростного режима двигалась автомашина Audi А6 черного цвета. Экипаж патрульной службы начал преследование данного автомобиля с применением светозвуковых спецсигналов. В районе дома 23 водитель автомашины Audi А6 совершил резкий маневр в виде разворота и врезался в служебный автомобиль «Renault Logan», — рассказал источник в УВД по САО.

Экипаж постовой службы свое преследование прекратил, и полицейские остались на месте ДТП. В результате столкновения служебный автомобиль «Renault Logan»получил повреждения правой стороны — передний и задний бампер, передняя и задняя двери, переднее и заднее крылья.

В городе объявлен план-перехват. (ео)