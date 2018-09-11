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На улице Озёрной Volkswagen влетел в грузовик, пострадал водитель
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На улице Озёрной Volkswagen влетел в грузовик, пострадал водитель 

Клопс.Ru + ещё 1 6 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде на улице Озёрной легковой автомобиль влетел в грузовик. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло во вторник, 11 сентября, около 14:30. От столкновения передний бампер легковушки смялся, водителя зажало. На месте работают спасатели, пытаясь разблокировать двери Volkswagen и вытащить пострадавшего.
Как сообщают очевидцы происшествия, легковой автомобиль двигался на большой скорости, пытаясь обогнать сразу несколько машин.
"Метров за 50 до КамАЗа налево поворачивал Passat. Golf зацепил его бампер и, не тормозя, пролетел прямо в грузовик, который стоял и пылесосил листву", — отмечают свидетели ДТП.
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