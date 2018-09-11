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Появилось видео столкновения скорой и мотоцикла на юго‐западе Москвы
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Появилось видео столкновения скорой и мотоцикла на юго‐западе Москвы 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Появились кадры с места ДТП на пересечении Теплого Стана и Профсоюзной улицы в Москве, где столкнулись автомобиль скорой помощи и мотоцикл.
На видео можно увидеть, как машина скорой помощи движется по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, и в этот момент в нее влетает мотоцикл. Автомобиль проезжает еще несколько метров и, едва не столкнувшись со встречной полосой, останавливаются за перекрестком.
Как стало известно ранее, автомобиль медиков существенно не пострадал, как и те, кто в нем ехал. На машине осталась лишь вмятины на переднем правом крыле и дверях. Мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован с переломами рук.
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