Появилось видео столкновения скорой и мотоцикла на юго‐западе Москвы

Появились кадры с места ДТП на пересечении Теплого Стана и Профсоюзной улицы в Москве, где столкнулись автомобиль скорой помощи и мотоцикл.

На видео можно увидеть, как машина скорой помощи движется по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, и в этот момент в нее влетает мотоцикл. Автомобиль проезжает еще несколько метров и, едва не столкнувшись со встречной полосой, останавливаются за перекрестком.

Как стало известно ранее, автомобиль медиков существенно не пострадал, как и те, кто в нем ехал. На машине осталась лишь вмятины на переднем правом крыле и дверях. Мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован с переломами рук.