Последствия смертельного ДТП с пятью автомобилями сняли на видео

В результате столкновения пяти автомобилей на Минском шоссе в Подмосковье погиб один человек. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

Ранее «Известия» сообщили о другом крупном ДТП в Москве на Варшавском шоссе, в результате которого столкнулись пять легковых автомобилей, два грузовика и междугородний автобус.

По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и въехал в семь автомобилей, которые остановились перед запрещающим сигналом светофора, отмечает издание.

Сообщается об одном погибшем и шести пострадавших.