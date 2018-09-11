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Последствия смертельного ДТП с пятью автомобилями сняли на видео
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Последствия смертельного ДТП с пятью автомобилями сняли на видео 

Ридус 43 минуты назад
В результате столкновения пяти автомобилей на Минском шоссе в Подмосковье погиб один человек. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.
Ранее «Известия» сообщили о другом крупном ДТП в Москве на Варшавском шоссе, в результате которого столкнулись пять легковых автомобилей, два грузовика и междугородний автобус.
По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и въехал в семь автомобилей, которые остановились перед запрещающим сигналом светофора, отмечает издание.
Сообщается об одном погибшем и шести пострадавших.
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