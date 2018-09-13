Ещё
Два человека пострадали в ДТП легковушек в Павловском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека пострадали в ДТП легковушек в Павловском районе 

Краснодарские известия + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Авария произошла в среду, 12 августа, на трассе «М4-Дон». По предварительным данным, около 06:00 водитель «Лады» съехал на обочину, машину занесло, и он врезался в «Фольксваген Тигуан».
Из-за столкновения водителя «ВАЗ 21140» и его 70 летнюю пассажирку увезла карета «скорой».
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали «КИ», на Кубани в ДТП с двумя автобусами погибли 2 человека 13 сентября. Виновник аварии, по предварительным причинам, — большегруз, который совершил небезопасный маневр.
Читайте новости там, где удобно: Fb, Vk, Оk, Яндекс. Дзен.
Краснодарские известия: последние новости
В Красноармейском районе в массовом ДТП погиб водитель В Сочи столкнулись легковые авто – есть пострадавшие Вынесен приговор владельцу автобуса, из-за которого погиб 21 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение