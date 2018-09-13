Два человека пострадали в ДТП легковушек в Павловском районе

Авария произошла в среду, 12 августа, на трассе «М4-Дон». По предварительным данным, около 06:00 водитель « Лады » съехал на обочину, машину занесло, и он врезался в « Фольксваген Тигуан». Из-за столкновения водителя «ВАЗ 21140» и его 70 летнюю пассажирку увезла карета «скорой». Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как сообщали «КИ», на Кубани в ДТП с двумя автобусами погибли 2 человека 13 сентября. Виновник аварии, по предварительным причинам, — большегруз, который совершил небезопасный маневр. Читайте новости там, где удобно: Fb, Vk, Оk, Яндекс. Дзен.