Суеверная монахиня разбила авто из-за черной кошки

Итальянская монахиня предпочла ДТП встрече с черной кошкой. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации издания, вечером 6 сентября в коммуне Риети 43-летняя монахиня, управляя своим « Рено Клио», увидела, что дорогу перед ней пересекает черная кошка. Женщина выкрутила руль и, не справившись с управлением, врезалась сначала в припаркованный вдоль дороги автомобиль, а затем в ворота жилого дома.

После этого автомобиль монахини загорелся, однако она сумела выбраться из него самостоятельно. Первую помощь ей оказали очевидцы, а прибывшим на место полицейским монахиня рассказала, что попала в аварию из-за своих суеверий — во избежание встречи с черной кошкой, которая, уверена она, могла принести ей несчастье.

Кошка, цвет которой неизвестен, могла стать причиной и другого недавнего ДТП. В начале нынешней недели в Санкт-Петербурге во внедорожник актера Сергея Селина врезалась легковушка. Сам артист, наиболее известный ролью капитана Анатолия Дукалиса в сериалах «Опера», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», предположил, что виновники аварии могли отвлечься на «киску», которая находилась в их салоне.