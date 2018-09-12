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Суеверная монахиня разбила авто из-за черной кошки
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Суеверная монахиня разбила авто из-за черной кошки 

Рамблер + ещё 11 12 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Черный кот"
Итальянская монахиня предпочла ДТП встрече с черной кошкой. Об этом сообщает Il Messaggero.
По информации издания, вечером 6 сентября в коммуне Риети 43-летняя монахиня, управляя своим «Рено Клио», увидела, что дорогу перед ней пересекает черная кошка. Женщина выкрутила руль и, не справившись с управлением, врезалась сначала в припаркованный вдоль дороги автомобиль, а затем в ворота жилого дома.
После этого автомобиль монахини загорелся, однако она сумела выбраться из него самостоятельно. Первую помощь ей оказали очевидцы, а прибывшим на место полицейским монахиня рассказала, что попала в аварию из-за своих суеверий — во избежание встречи с черной кошкой, которая, уверена она, могла принести ей несчастье.
Кошка, цвет которой неизвестен, могла стать причиной и другого недавнего ДТП. В начале нынешней недели в Санкт-Петербурге во внедорожник актера Сергея Селина врезалась легковушка. Сам артист, наиболее известный ролью капитана Анатолия Дукалиса в сериалах «Опера», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», предположил, что виновники аварии могли отвлечься на «киску», которая находилась в их салоне.
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