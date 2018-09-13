Неисправный автобус перевозил мигрантов в Красноярске

Сотрудники ГИБДД в Красноярске задержали неисправный автобус, перевозивший мигрантов. Проблемы, впрочем, нашли не только у транспортного средства, но и у пассажиров, сообщили в ведомстве.

«При проверке технического состояния автобуса стражи порядка выявили неисправности рулевого управления, тормозной системы, световых приборов, а также несоответствие глубины протектора шин допустимой высоты», — уточнили в ГИБДД.

Автобус отправили на спецстоянку, а против водителя составили административный протокол.

Известно также, что в салоне находились 18 иностранных граждан, пятеро из которых пребывали на территории Российской Федерации нелегально. Двух мигрантов оштрафовали на две тысячи рублей, в отношении еще трех решается вопрос о депортации из страны.