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Неисправный автобус перевозил мигрантов в Красноярске
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Неисправный автобус перевозил мигрантов в Красноярске 

360tv.ru + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Сотрудники ГИБДД в Красноярске задержали неисправный автобус, перевозивший мигрантов. Проблемы, впрочем, нашли не только у транспортного средства, но и у пассажиров, сообщили в ведомстве.
«При проверке технического состояния автобуса стражи порядка выявили неисправности рулевого управления, тормозной системы, световых приборов, а также несоответствие глубины протектора шин допустимой высоты», — уточнили в ГИБДД.
Автобус отправили на спецстоянку, а против водителя составили административный протокол.
Известно также, что в салоне находились 18 иностранных граждан, пятеро из которых пребывали на территории Российской Федерации нелегально. Двух мигрантов оштрафовали на две тысячи рублей, в отношении еще трех решается вопрос о депортации из страны.
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