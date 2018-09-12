«Это Астана, детка». Автовор попытался стать видеоблогером, но попался

В Астане полиция задержала 28-летнего автовора, снимавшего на видео, как он ворует магнитолы и крушит машины. Как сообщил портал Nur.kz, за одну ночь он ограбил пять автомобилей.

В автомобили, по версии следствия, мужчина проникал всегда одним способом: взламывал дверные замки машин. Оказавшись внутри автомобиля Opel , как снято на видео, он начал с силой пинать рукоятку коробки передач, сопровождая свои действия подробными комментариями. Свои действия он объяснил тем, что «это Астана, детка».

Из автомобилей злоумышленник выносил магнитолы и личные вещи. После задержания его отправили в камеру временного содержания. Теперь автовору грозит лишение свободы сроком до пяти лет либо штраф в размере около 19 тысяч долларов.

Все украденное имущество возвращено владельцам автомобилей.