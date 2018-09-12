Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, лимитатор

Что такое круиз-контроль, люди обычно знают. Адаптивный круиз и лимитатор широкой публике менее известны. А зря.

Круиз-контроль

Это электронное устройство, позволяющее поддерживать автомобилю заданную скорость. На спусках, когда автомобиль самопроизвольно разгоняется, устройство гасит скорость. А на подъемах, когда машина сама по себе замедляется, круиз-контроль добавляет газу.

Renault Logan. Удобно пользоваться круиз-контролем на трассе. Например, выставить скорость в 109 км/ч и спокойно ехать, не боясь схлопотать штраф. Устройство довольно примитивное, и устанавливается на автомобили ещё с 1960-х. Стоимость круиз-контроля достаточно низкая: примерно за 3000-7000 рублей можно купить все необходимое. Сейчас круиз-контролем оснащаются даже бюджетные машины, вроде Lada Granta

Пользоваться круизом легко: выставляете скорость, активируете кнопкой, убираете ногу с педали и всё. Если нужно резко ускориться (например, для обгона), нужно продавить педаль газа в пол. Чтобы отключить круиз-контроль, нужно либо нажать на кнопку отмены, легко коснуться педали тормоза. Последнее заданное значение скорости останется в памяти устройства, так что, чтобы снова его активировать, не придется выставлять скорость заново, достаточно просто нажать кнопку.

Лимитатор

Если сказать по-русски, то лимитатор — это ограничитель скорости. По большому счету, это ещё более простое устройство, чем круиз-контроль, но устанавливается оно почему-то не на все машины, на которых есть круиз-контроль. Хотя в современном мире с дорогами, усыпанными камерами контроля скорости, пользы от лимитатора даже больше, чем от круиза. Суть его работы понятна из названия: вы выставляете скорость (лимит скорости) и автомобиль не разгоняется быстрее этой скорости. Очень удобно использовать в городе — выставил 60 или 79 км/ч и не смотришь постоянно на спидометр, боясь случайно превысить.

В экстренной ситуации, когда нужно превысить (например, для обгона), достаточно просто продавить педаль газа в пол. А вот отключается лимитатор только кнопкой, при торможениях он по-прежнему остается активным, так что не придется выставлять ограничение каждый раз после остановки на светофоре. Вещь, действительно, удобная.

Активный круиз-контроль

Вещь куда более продвинутая, появившаяся не так давно, — это активный круиз-контроль. Иногда их называют адаптивными, но суть от этого не меняется, разницы нет никакой. Активный круиз-контроль уже невозможно установить самостоятельно — готовые комплекты для установки я не встречал. Его можно заказать только с завода, и пока эта опция довольно дорогая — от 20 до 80 тысяч рублей по прайсам разных производителей.

Активный круиз-контроль в какой-то мере совмещает в себе обычный круиз-контроль и лимитатор. Вы устанавливаете скорость, выше которой нельзя разгоняться, и автомобиль сам её поддерживает. Причем, благодаря радару (иногда используются более дешевые, но менее надежные лидары), установленному обычно в решетке радиатора, машина не врежется в впереди идущий автомобиль, а сама снизит скорость до той, с которой едет этот автомобиль.

Если же машина впереди начнет ускоряться, то и ваша машина будет самостоятельно разгоняться, пока не достигнет установленного ограничения.

Иными словами, на пустой дороге машина с активным круиз-контролем едет так же, как и с обычным круизом, но в городе или на оживленной трассе она как бы цепляется невидимым поводком за машину впереди и движется с её скоростью, ускоряясь и замедляясь самостоятельно одновременно с ней, водителю остается только рулить.

Хотя, к слову сказать, сейчас есть и системы, которые сами подруливают, но полноценными автопилотами такую связку вспомогательных систем назвать нельзя, потому что электроника все равно требует, чтобы водитель следил за дорогой и держал руки на руле (если водитель убирает руки с руля, система отключается).

Отключается активный круиз-контроль либо кнопкой, либо после замедления до полной остановки (например, в пробке или на светофоре). После этого, чтобы машина снова тронулась, нужно нажимать либо на кнопку, либо на газ. Впрочем, последние поколения активных круиз-контролей работают и после остановки, делая стояние в пробках абсолютно не напряженным.

Расстояние до впереди идущего автомобиля можно выбрать, причем — для многих это может показаться странным — расстояние выбирается не в метрах, а в секундах. То есть вы, по сути, выставляете время, за которое догоните впереди идущий автомобиль, если он остановится. Это гораздо удобнее расстояния в метрах, потому что на большой скорости активный круиз-контроль едет с большой дистанцией, а в пробках прижимается близко.

Новости авто: Автоэксперты назвали три способа экономии топлива

На колесах:5 советов, как безопасно обгонять на трассе