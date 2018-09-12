«Умный руль» нового Cadillac CT6 использует светодиодные комплектующие Osram 

Флагманский седан Cadillac CT6 2018 модельного года оснащен инновационной системой полуавтономного вождения Super Cruise. Это первая в отрасли технология управления автомобилем на трассе, в полной мере реализующая принцип «без рук» (hands-free driving). Инфракрасные и светодиодные компоненты от Osram, которые компания Joyson Safety Systems встроила в рулевое колесо «Кэдди», позволяют системе отслеживать положение головы и распределение внимания водителя. Система Super Cruise представляет собой следующую ступень эволюции адаптивного круиз-контроля. Она работает только в том случае, если водитель сам следит за дорогой. Реализуя этот принцип, компания Joyson Safety Systems применила элементную базу Osram, создав рулевое колесо с встроенной инфракрасной камерой — она отслеживает положение головы водителя и направление его взгляда. Когда водитель надолго отвлекается от курса машины, Super Cruise посылает серию предупреждающих сигналов, призывая водителя сфокусировать внимание на проезжей части. Если водитель не реагирует на предупреждения, компьютер Cadillac CT6 задействует весь арсенал электронных ассистентов для помощи шоферу, а в крайнем случае безопасно остановит автомобиль в автоматическом режиме. На рулевой колонке машины установлен инфракрасный элемент Osram Oslon Black SFH 4715S IRED — он контролирует движение глаз водителя. Другой узел «умного руля» — Osram RGB Multiled — информирует о статусе работы системы Super Cruise. При ее активации светодиоды светят зеленым цветом. Когда водитель отвлекается от дороги, система реагирует синим сигналом светодиодов. А при отключении Super Cruise рулевое колесо полыхнет красным светом. Кроме того, светодиоды начинают мигать, когда инфракрасная камера по какой-то причине не может распознать направление взгляда водителя. Светодиоды Osram, работающие в инфракрасном и видимом световых диапазонах, стали основой для плодотворного сотрудничества с различными партнерами по разработке и внедрению продвинутых систем помощи водителю — от слежения за состоянием сидящего за рулем до системы LiDAR (лазерных радаров), адаптивных фар и т.д. Такого рода проекты позволяют повышать уровень мобильности автовладельца и создавать более безопасные транспортные системы.
«Мы гордимся успешным партнерством с компанией Osram при создании Super Cruise и убеждены, что наша система мониторинга состояния водителя будет играть важную роль в повышении безопасности дорожного движения», — прокомментировал Кирк Моррис, главный специалист по стратегическому развитию Joyson Safety Systems.