«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран

Москвичка устроила гонку с полицией по МКАДу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах виден черный внедорожник « Мазда СХ-5», который на высокой скорости меняет ряды Московской кольцевой автомобильной дороги, не обращая внимания на других водителей. Все это время «Мазду», которая задевает другие автомобили, преследует один мотополицейский. В какой-то момент машина врезается в ограждение и останавливается. Сотрудник ДПС вытащил из авто водителя, которым оказалась девушка. Она была в одном сапоге и морщилась как будто от боли. «Подождите, подождите», — призвала она полицейского и начала плакать, держась за его руку. Судя по видеозаписи, «Мазда» получила серьезные повреждения — передние шины отсутствуют полностью, а вся передняя часть корпуса сильно разбита.