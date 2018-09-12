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«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
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«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран 

Рамблер 10 часов назад
Москвичка устроила гонку с полицией по МКАДу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах виден черный внедорожник «Мазда СХ-5», который на высокой скорости меняет ряды Московской кольцевой автомобильной дороги, не обращая внимания на других водителей. Все это время «Мазду», которая задевает другие автомобили, преследует один мотополицейский.
В какой-то момент машина врезается в ограждение и останавливается. Сотрудник ДПС вытащил из авто водителя, которым оказалась девушка. Она была в одном сапоге и морщилась как будто от боли.
«Подождите, подождите», — призвала она полицейского и начала плакать, держась за его руку.
Судя по видеозаписи, «Мазда» получила серьезные повреждения — передние шины отсутствуют полностью, а вся передняя часть корпуса сильно разбита.
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