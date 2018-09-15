«От машин остались ошмётки»: на трассе под Самарой — массовое ДТП с погибшими

Обе пострадавшие легковушки разбились буквально всмятку

В субботу, 15 сентября, на трассе «Самара — Бугуруслан» столкнулись три автомобиля. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии погибли два человека.

— Это произошло в 13:40 на 93-м километре трассы «Самара — Бугуруслан». Водитель КАМАЗа ехал в сторону Отрадного. Водитель автомобиля « Киа Спектра», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику. В результате машины столкнулись. От удара КАМАЗ изменил направление движения и столкнулся с «Киа Рио», — рассказали сотрудники полиции.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир первой «КИА». Водителя второй иномарки доставили в больницу с травмами.

Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших и все обстоятельства смертельного ДТП.