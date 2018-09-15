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«От машин остались ошмётки»: на трассе под Самарой — массовое ДТП с погибшими
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«От машин остались ошмётки»: на трассе под Самарой — массовое ДТП с погибшими 

63.ru + ещё 3 20 часов назад
Фото: 63.ru
Обе пострадавшие легковушки разбились буквально всмятку
В субботу, 15 сентября, на трассе «Самара — Бугуруслан» столкнулись три автомобиля. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии погибли два человека.
— Это произошло в 13:40 на 93-м километре трассы «Самара — Бугуруслан». Водитель КАМАЗа ехал в сторону Отрадного. Водитель автомобиля «Киа Спектра», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику. В результате машины столкнулись. От удара КАМАЗ изменил направление движения и столкнулся с «Киа Рио», — рассказали сотрудники полиции.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир первой «КИА». Водителя второй иномарки доставили в больницу с травмами.
Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших и все обстоятельства смертельного ДТП.
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