Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста

Вечером 13 сентября возле Октябрьского моста автокран без водителя протаранил 4 автомобиля.

Водитель одной из разбитых машин рассказал коррреспонденту НГС, что инцидент случился около 17:00.

Машины были припаркованы, а кран стоял под мостом, собеседника НГС в нём не было. «Он завёлся, поехал и снёс 4 машины», — рассказал один из водителей.

Среди разбитых автомобилей есть две « Тойоты » и « Мазда ».