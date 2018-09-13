Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста 

Вечером 13 сентября возле Октябрьского моста автокран без водителя протаранил 4 автомобиля.
Водитель одной из разбитых машин рассказал коррреспонденту НГС, что инцидент случился около 17:00.
Машины были припаркованы, а кран стоял под мостом, собеседника НГС в нём не было. «Он завёлся, поехал и снёс 4 машины», — рассказал один из водителей.
На прошлой неделе в аварию без водителя попал легковой автомобиль — Hyundai Creta завёлся на парковке возле ТЦ «Невский» на Гусинобродском шоссе и въехал в остановку.