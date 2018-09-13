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Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста
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Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста 

ngs.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 13 сентября возле Октябрьского моста автокран без водителя протаранил 4 автомобиля.
Водитель одной из разбитых машин рассказал коррреспонденту НГС, что инцидент случился около 17:00.
Машины были припаркованы, а кран стоял под мостом, собеседника НГС в нём не было. «Он завёлся, поехал и снёс 4 машины», — рассказал один из водителей.
Среди разбитых автомобилей есть две «Тойоты» и «Мазда».
На прошлой неделе в аварию без водителя попал легковой автомобиль — Hyundai Creta завёлся на парковке возле ТЦ «Невский» на Гусинобродском шоссе и въехал в остановку.
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