Шесть машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Есть погибший 

Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в районе станицы Новомышастовской на 120-м километре трассы Темрюк — Краснодар 11 сентября. Погиб водитель одной из машин, двое пострадали. Об этом сообщила газета «Кубанские новости».
Кадры с места аварии появились в местном паблике в соцсети Instagram.
По предварительной информации, водитель иномарки Nissan Almera двигался в сторону Славянска-на-Кубани и выехал на встречку. Там машина врезалась в автомобиль Lada Priora. От удара отечественную легковушку отбросило в сторону. Она столкнулась с Audi A6, Volkswagen Tiguan, Chery и Hyundai Elantra.
30-летний водитель Audi скончался в больнице. 28-летняя пассажирка Audi и 44-летняя женщина, находившаяся в Lada Priora, госпитализированы.