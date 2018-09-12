Шесть машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Есть погибший

Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в районе станицы Новомышастовской на 120-м километре трассы Темрюк — Краснодар 11 сентября. Погиб водитель одной из машин, двое пострадали. Об этом сообщила газета «Кубанские новости».

Кадры с места аварии появились в местном паблике в соцсети Instagram.

30-летний водитель Audi скончался в больнице. 28-летняя пассажирка Audi и 44-летняя женщина, находившаяся в Lada Priora, госпитализированы.