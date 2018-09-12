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Шесть машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Есть погибший
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Шесть машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Есть погибший 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в районе станицы Новомышастовской на 120-м километре трассы Темрюк — Краснодар 11 сентября. Погиб водитель одной из машин, двое пострадали. Об этом сообщила газета «Кубанские новости».
Кадры с места аварии появились в местном паблике в соцсети Instagram.
По предварительной информации, водитель иномарки Nissan Almera двигался в сторону Славянска-на-Кубани и выехал на встречку. Там машина врезалась в автомобиль Lada Priora. От удара отечественную легковушку отбросило в сторону. Она столкнулась с Audi A6, Volkswagen Tiguan, Chery и Hyundai Elantra.
30-летний водитель Audi скончался в больнице. 28-летняя пассажирка Audi и 44-летняя женщина, находившаяся в Lada Priora, госпитализированы.
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