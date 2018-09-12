Обезумевшая девушка устроила гонки на МКАД 

Полиция задержала девушку, которая устроила гонки на МКАД. Находясь за рулем джипа, она протаранила несколько автомобилей.
Машина двигалась по «кольцу» на высокой скорости без покрышек. Она резко перестраиваясь из полосы в полосу, подрезая других водителей. По словам полицейского, девушка устроила на дороге несколько ДТП.
В момент задержания нарушетельница впала в ступор и не смогла объяснить причину своего поведения. Примечательно, что на её джипе была наклейка «ведьма за рулём».
Ранее погоню с полицейскими устроил житель Санкт-Петербурга, писал News.ru. Он не остановился по требованию ГИБДД и попытался скрыться. Молодой человек врезался на высокой скорости в металлический столб. Водитель и двое пассажиров машины погибли.