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Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
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Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа 

Рамблер + ещё 6 13 сентября 2018
Фото: скриншот видео
Пьяная москвичка, устроившая гонку с полицией по МКАДу, была судима за покушение на собственного мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Накануне в СМИ появилась видеозапись, на которой черный внедорожник «Мазда СХ-5» на высокой скорости перемещается между рядами Московской кольцевой автодороги, задевая другие машины, а затем врезается в отбойник.
После этого преследовавший авто мотополицейский вытащил из «Мазды» женщину в одном сапоге. По данным канала, ею является 47-летняя Светлана Селиванова, которая в 2011 году была приговорена к пяти годам лишения свободы условно за попытку убить своего мужа — генерального директора торгового дома «Валдай» Игоря Тряпкина.
Селиванова заказала убийство супруга киллеру, которым оказался правоохранитель под прикрытием. Некоторое время спустя «киллер» показал женщине фото якобы убитого мужа, после чего она дала расписку о будущей оплате заказа и была задержана.
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