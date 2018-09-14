Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы

Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы в рамках третьего этапа работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью 64 га. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«Специалисты обустраивают три площадки для воркаута. Две из них находятся в северо-западной части парка со стороны ул. Марьинский парк. Другая — самая большая, площадью 640 кв. м — появится недалеко от памп-трека. 97 тренажеров, которыми оборудуют спортивные зоны, рассчитаны на разные возрастные группы. Здесь смогут заниматься как дети, так и взрослые, а также люди с ограниченными возможностями. Сейчас уже подготовлены основания площадок, монтируют оборудование, осталось уложить прорезиненное покрытие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на северо-западе парка будет оборудована площадка для игры в пляжный волейбол.

«Чтобы мяч не вылетал за ее пределы, сделают ограждение, а игровое поле покроют речным песком. По периметру площадки установят лавочки, на которых разместятся болельщики или желающие перевести дух игроки», — отметили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в парке обустраивают дорожно-тропиночную сеть, велодорожку протяженностью более 3 км, а также дорожку для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием. Для детей в парке оборудуют две игровые площадки.