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Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы
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Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 14 14 сентября 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы в рамках третьего этапа работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью 64 га. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
«Специалисты обустраивают три площадки для воркаута. Две из них находятся в северо-западной части парка со стороны ул. Марьинский парк. Другая — самая большая, площадью 640 кв. м — появится недалеко от памп-трека. 97 тренажеров, которыми оборудуют спортивные зоны, рассчитаны на разные возрастные группы. Здесь смогут заниматься как дети, так и взрослые, а также люди с ограниченными возможностями. Сейчас уже подготовлены основания площадок, монтируют оборудование, осталось уложить прорезиненное покрытие», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на северо-западе парка будет оборудована площадка для игры в пляжный волейбол.
«Чтобы мяч не вылетал за ее пределы, сделают ограждение, а игровое поле покроют речным песком. По периметру площадки установят лавочки, на которых разместятся болельщики или желающие перевести дух игроки», — отметили в комплексе городского хозяйства.
Кроме того, в парке обустраивают дорожно-тропиночную сеть, велодорожку протяженностью более 3 км, а также дорожку для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием. Для детей в парке оборудуют две игровые площадки.
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