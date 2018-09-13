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В Китае число жертв наезда внедорожника выросло
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В Китае число жертв наезда внедорожника выросло до девяти 

Российская Газета + ещё 40 13 сентября 2018
Девять человек погибли и более сорока пострадали в результате наезда внедорожника на людей на оживленной городской площади на юге Китая.
Инцидент произошел вечером в среду, 12 сентября, в городе Хэньян в провинции Хунань. Как отмечают местные власти, речь идет о "преднамеренном нарушении правил движения с намерением причинить вред".
Водитель — 54-летний Ян Занюнь, по данным местных СМИ, ранее имел судимость за преступления, связанные с поджогами и наркотиками.
Был ли это теракт, пока не уточняется, передает BBC. Однако, по слухам, у некоторых жертв есть колотые раны. Пострадавшие госпитализированы, расследование продолжается.
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