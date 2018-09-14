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Дома отдыха для таксистов откроют у «Шереметьево» и «Домодедово»
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Дома отдыха для таксистов откроют у «Шереметьево» и «Домодедово» 

Российская Газета + ещё 8 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Дома для отдыха таксистов у столичных аэропортов намерен открыть один из сервисов по заказу такси у "Шереметьево" и "Домодедово".
Они появиться до конца этого года, отмечается в сообщении сервиса, который реализует проект. Его стоимость составит 50 миллионов рублей.
Там таксисты смогут перекусить, принять душ, отдохнуть, а не будут стоят рядом с аэропортами на обочине, передает РИА Новости. Сейчас в нескольких километрах от столичных аэропортов уже есть стоянки для ожидания. Но водители считают, что они слишком далеко от воздушных гаваней и подъезжают поближе к аэропортам, ожидают заказа там, чтобы первым на него откликнуться.
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