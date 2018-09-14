Дома отдыха для таксистов откроют у «Шереметьево» и «Домодедово»

"Домодедово". Дома для отдыха таксистов у столичных аэропортов намерен открыть один из сервисов по заказу такси у "Шереметьево"

Они появиться до конца этого года, отмечается в сообщении сервиса, который реализует проект. Его стоимость составит 50 миллионов рублей.