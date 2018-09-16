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ДТП с автобусом в Свердловской области: двое погибших
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ДТП с автобусом в Свердловской области: двое погибших 

Вести.Ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины, два человека погибли и четверо пострадали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, авария случилась вечером в воскресенье в районе города Ачит. По предварительным данным, водитель "Лады Калины", мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с междугородным автобусом, который направлялся из Екатеринбурга в Башкирию.
Удар был настолько сильным, что водитель «Лады» и его пассажир 1986 года рождения погибли на месте. Пострадали также четыре пассажирки автобуса, госпитализация им не потребовалась. Медики оказали им помощь по прибытии в пункт назначения.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии. Назначена экспертиза, которая поможет установить, был ли в крови погибшего водителя алкоголь. На месте также работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.
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