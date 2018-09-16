ДТП с автобусом в Свердловской области: двое погибших

В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины, два человека погибли и четверо пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, авария случилась вечером в воскресенье в районе города Ачит. По предварительным данным, водитель " Лады Калины", мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с междугородным автобусом, который направлялся из Екатеринбурга в Башкирию.

Удар был настолько сильным, что водитель «Лады» и его пассажир 1986 года рождения погибли на месте. Пострадали также четыре пассажирки автобуса, госпитализация им не потребовалась. Медики оказали им помощь по прибытии в пункт назначения.