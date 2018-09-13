На Урале начали проверку водителя, высадившего беременную из автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости . Следствие начало доследственную проверку по сообщению о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю, сообщает в четверг СУСК по Свердловской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что пассажирка сделала замечание водителю, который разговаривал по телефону во время движения. После этого водитель потребовал от беременной женщины, которая оплатила проезд, покинуть салон автобуса. По данному инциденту региональная прокуратура организовала проверку. Водителю автобуса в Екатеринбурге, который высадил беременную пассажирку, сделали выговор и лишили его премии.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка по сообщению о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следствие намерено установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по перевозки людей в общественном транспорте, а также дать объективную правовую оценку на предмет качества оказания услуг потребителям — пассажирам общественного транспорта, уточняет СУСК.