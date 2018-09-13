Фото: на Красном проспекте потрескался свежий асфальт

В центре Новосибирска потрескался новый асфальт на Красном проспекте.

Трещины появились возле дома № 67, недалеко от перекрёстка с улицей Гоголя и входа на станцию метро «Красный проспект».

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии c просьбой прокомментировать ситуацию.