Фото: на Красном проспекте потрескался свежий асфальт 

В центре Новосибирска потрескался новый асфальт на Красном проспекте.
Трещины появились возле дома № 67, недалеко от перекрёстка с улицей Гоголя и входа на станцию метро «Красный проспект».
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии c просьбой прокомментировать ситуацию.
Этот участок на Красном проспекте входит в программу ремонта «Безопасные и качественные дороги» — сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что отрезок улицы от Писарева до Орджоникидзе закончат к концу сентября.