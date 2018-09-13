Ещё
Фото: на Красном проспекте потрескался свежий асфальт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: на Красном проспекте потрескался свежий асфальт 

ngs.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ngs.ru
В центре Новосибирска потрескался новый асфальт на Красном проспекте.
Трещины появились возле дома № 67, недалеко от перекрёстка с улицей Гоголя и входа на станцию метро «Красный проспект».
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии c просьбой прокомментировать ситуацию.
Этот участок на Красном проспекте входит в программу ремонта «Безопасные и качественные дороги» — сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что отрезок улицы от Писарева до Орджоникидзе закончат к концу сентября.
ngs.ru: последние новости
«Лексус» насмерть сбил женщину на Бердском шоссе Утонула в грязи: скорая помощь не смогла проехать к умирающему пациенту из-за бездорожья Водитель на «Хонде» забуксовал в грязи в лесу: на помощь пришли спасатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию7
Как выявить машину со скрученным пробегом
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран18
Автомобили Toyota резко подорожали
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение