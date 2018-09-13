В Черкесске автобус сбил пешехода

В КЧР завели дело на водителя автобуса, задавившего женщину на «зебре».

«Автоавария произошла 1 сентября 2018 года на пересечении улиц Ленина и У. Алиева. Водитель автобуса «ПАЗ-32054» допустил наезд на 42-летнюю жительницу а. Новая Джегута, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

11 сентября следственным отделом ОМВД России по г. Черкесску в отношении водителя «ПАЗ-32054», 25-летнего жителя мкр Московский, возбуждено уголовное дело.