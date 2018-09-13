«Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения с начала года помог в Москве более 11 тысячам водителей

Патрульные помогли водителям оформить более 2,5 тысяч Европротоколов при ДТП, 3 тысячи раз отбуксировали транспорт с места аварии и 800 раз приняли участие в регулировании дорожного движения. Сотрудники «Дорожного патруля» более 5,5 тысяч раз помогли водителям, которые находились за рулем неисправных авто, а также почти 7,5 тысяч раз выезжали на место аварий. Ранее сообщалось, что в качестве эксперимента в столице заработал «Велосипедный патруль». Его сотрудники оказывают техпомощь автомобилистам, велосипедистам и пешеходам внутри Бульварного кольца.