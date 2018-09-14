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Два автомобиля столкнулись на пересечении четырех улиц в Петрозаводске
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Два автомобиля столкнулись на пересечении четырех улиц в Петрозаводске 

Карельские вести + ещё 7 14 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Отечественный автомобиль оказался серьезно разбит.
Инцидент произошел сегодня в 12:57 на пересечении улиц Лыжная, Калинина, Правды и Ключевского шоссе. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
На кадрах видно, как один из участников ДТП — отечественный автомобиль — поворачивал налево с Лыжной на Калинина. В этот момент в него влетела иномарка, ехавшая прямо в сторону Лыжной.
В результате ДТП машины получили повреждения, особенно досталось «Жигулям».
По материалам: ptzgovorit.ru
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