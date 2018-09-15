Межведомственная комиссия по госзакупкам рассмотрит вопрос по допработам на великолукском путепроводе 

Очередное заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по совершенствованию деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг пройдёт 18 сентября 2018 года, сообщает региональный комитет по госзакупкам. В состав комиссии входят представители силовых структур (ФСБ, МВД), УФАС России по Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Торгово-промышленной палаты Псковской области, подразделений аппарата администрации области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области и другие. Как отметили в региональном ведомстве, на заседании будет рассмотрен вопрос осуществления закупки дополнительных работ по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».