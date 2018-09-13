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Пенсионерка, получившая права в 78 лет, попала в ДТП в Зеленодольске
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Пенсионерка, получившая права в 78 лет, попала в ДТП в Зеленодольске 

АиФ Казань + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: АиФ Казань
Жительница Зеленодольского района, прославившаяся тем, что получила права в 78 лет и побывала на шоу у Андрея Малахова, попала в ДТП, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе ГИБДД Зеленодольского района.
Авария произошла 12 сентября напротив дома №38 по ул. Ленина в Зеленодольске. Мария Зеленкина остановилась перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора, затем ее автомобиль заглох. Женщина начала его заводить и он покатился назад, въехав в Газель. Пострадавших в результате ДТП нет.
«Нарушение правил дорожного движения не зафиксировали и вынесли постановление об отсутствии состава преступления», — отметили в пресс-службе.
Напомним, 78-летнюю Марию Зеленкину пригласили на шоу «Привет, Андрей» после видео, которое выложил ее инструктор по вождению. Права женщина получила в июле 2018 года.
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