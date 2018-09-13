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В России растет популярность автомобилей Jeep
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В России растет популярность автомобилей Jeep 

«Автостат Инфо» 35 минут назад
В России растет популярность автомобилей Jeep Российские дилеры Jeep продали в августе 2018 года 164 автомобиля марки, увеличив продажи с прошлого года (93 авто) на 76,3%.
Почти половина проданных автомобилей Jeep пришлась на модель Jeep Grand Cherokee — 78 ед., реализованных в августе этого года. Продажи внедорожников этой модели выросли на 34,5% с августа прошлого года, когда было продано 58 таких машин. Помимо этого, в прошлом месяце россияне купили 36 автомобилей Jeep Renegade, что на 89,5% больше прошлогоднего результата (19 ед.), а также 33 ед. Jeep Compass и 16 внедорожников Jeep Wrangler.
Объем продаж автомобилей марки Jeep с января по август нынешнего года вырос до 913 ед., — это на 25,2% больше количества машин, реализованных годом ранее (729 ед.). За отчетные восемь месяцев показатели реализации внедорожников Jeep Grand Cherokee возросли на 19% и составили 612 ед. (годом ранее — 514 шт.), а продажи модели Jeep Renegade увеличились и того больше, на 132%, с 97 до 225 ед. Автомобилей Jeep Compass за эти восемь месяцев было продано в количестве 36 ед., а автомобилей Jeep Wrangler — в количестве 39 шт. (-67%).
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