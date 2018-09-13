Житель Горячего Ключа из-за долгов может остаться без нового БМВ Х-6

Краснодар. 13 сентября — Новая Кубань. Житель Горячего Ключа может остаться без нового автомобиля марки БМВ Х-6 из-за долга в 2 млн рублей, рассказали в пресс-службе краевого управления ФССП РФ.

Теперь перед неплательщиком стал выбор: либо погасить сумму задолженности в полном объеме, либо лишиться средства передвижения. Если долг не будет оплачен в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, автотранспортное средство изымут и передадут на реализацию, средства от которой поступят в счет погашения долга, — уточнили в ведомстве.