В Орле «Тойота» сбила во дворе пешехода 

Накануне, 15 сентября, в Орле на улице Цветаева произошел наезд на 53-летнего мужчину.
Примерно в 13:45 у дома №2Г автомобиль «Тойота» двигался задним ходом, выезжая с прилегающей территории. За рулем авто была 28-летняя женщина, она не заметила пешехода и сбила его. Мужчина получил травмы, после медицинского осмотра отпущен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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