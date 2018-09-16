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В Орле «Тойота» сбила во дворе пешехода
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В Орле «Тойота» сбила во дворе пешехода 

РИА 57 + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 15 сентября, в Орле на улице Цветаева произошел наезд на 53-летнего мужчину.
Примерно в 13:45 у дома №2Г автомобиль «Тойота» двигался задним ходом, выезжая с прилегающей территории. За рулем авто была 28-летняя женщина, она не заметила пешехода и сбила его. Мужчина получил травмы, после медицинского осмотра отпущен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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Сообщение В Орле «Тойота» сбила во дворе пешехода появились сначала на РИА 57.
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