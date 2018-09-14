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Иномарку занесло в кювет: 33-летний самарский водитель Toyota погиб в ДТП под Оренбургом
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Иномарку занесло в кювет: 33-летний самарский водитель Toyota погиб в ДТП под Оренбургом 

63.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 63.ru
Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Сотрудники полиции МО МВД России «Кувандыкский» разбираются в деталях аварии, в которой погиб житель Самарской области.
По версии правоохранителей, смертельное ДТП произошло на 19 километре автодороги между населенными пунктами Чеботарево и Дубиновка.
— 33-летний водитель Toyota не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась, — сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.
В результате ДТП самарец получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
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