В Забайкалье школьник погиб от удара током

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости . Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка в Забайкалье, который погиб от удара током, коснувшись линии электропередач, сообщает СУСК региона.

По данным следствия, 11-летний мальчик был в составе группы учеников 5-11 классов, которая пошла в поход. Группа ходила в лес в районе «Вершина», расположенном в шести километрах от поселка городского типа Шерловая Гора Борзинского района.

Возвращаясь с группой из похода, мальчик забрался на песчаную насыпь недалеко от дороги, над которой проходит воздушная линия электропередач. Коснувшись ее, он «получил смертельную электротравму».

"После проведения доследственной проверки следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Следователи проводят следственные действия на месте трагедии. Допрашиваются свидетели, изучается документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.