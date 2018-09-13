Ещё
В Забайкалье школьник погиб от удара током
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Забайкалье школьник погиб от удара током 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка в Забайкалье, который погиб от удара током, коснувшись линии электропередач, сообщает СУСК региона.
По данным следствия, 11-летний мальчик был в составе группы учеников 5-11 классов, которая пошла в поход. Группа ходила в лес в районе «Вершина», расположенном в шести километрах от поселка городского типа Шерловая Гора Борзинского района.
Возвращаясь с группой из похода, мальчик забрался на песчаную насыпь недалеко от дороги, над которой проходит воздушная линия электропередач. Коснувшись ее, он «получил смертельную электротравму».
"После проведения доследственной проверки следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Следователи проводят следственные действия на месте трагедии. Допрашиваются свидетели, изучается документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Последние новости
Симоньян взяла интервью у "подозреваемых" по делу Скрипалей Трамп обхитрил сенаторов. Что это значит для России Британия ответила на заявление Путина по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выявить машину со скрученным пробегом
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран18
Автомобили Toyota резко подорожали1
Запашный попал в серьезную аварию7
Дорожным камерам в Москве найдут новую работу
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение