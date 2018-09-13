В России посчитали все автомобили с правым рулем

Суммарно в стране три с половиной миллиона автомобилей, предназначенных для левостороннего движения.

От общего количества легковых авто это составляет чуть больше 8.3%. При этом, почти половина праворульных машин, 1.4 миллиона, приходится на Дальний Восток и восточные части Сибири, куда автомобили попадают из Японии.

Нередко автолюбители из этих мест покупают японские машины, даже если они подержанные. Из-за этого процент праворульных автомобилей в этих двух регионах составляет 73% для Дальнего Востока и 29% для Сибири соответственно.

При этом, чем дальше от Японии — тем реже встречаются авто, сделанные для левостороннего движения.

Так, на Урале их 186 тысяч, что равно 5% от общего количества уральских автомобилей, а в Северо-Западном округе — всего 32 тысяч, или 0.7%.

Меньше всего автомобилей с правым рулем на Северном Кавказе, там их чуть больше 21 тысячи, что составляет всего 1% от всего автопарка региона.

В Центральном Округе их чуть больше 130 тысяч, а в Южном — ненамного больше 128 тысяч.

В Приволжье было насчитано 86 тысяч праворульных авто. Во всех трех регионах праворульные автомобили составляют 1% от общего автопарка.