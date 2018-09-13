И у подушек безопасности есть срок годности

У всех вещей есть свой срок годности. Какую-то вещь нужно заменять через год, а какая-то прослужит вам очень долго.

Практически все автомобилисты регулярно проходят технический осмотр автомобиля двигатель, ходовая часть, развал-схождение, тормозная система. Однако мало кто знает, что следует проверять еще и систему безопасности подушек.

Эту информацию, как правило, можно прочесть к руководству по управлению и уходу за автомобилем. Если же руководства нет, то срок годности систем подушек смотрим в Интернете.

Следует обратить внимание, что на автомобилях, сборки до 1992 года, предписывается менять подушки безопасности каждые 15 лет. А вот автомобили, вышедшие с конвейера в 2000 году и позднее, оснащены самодиагностируемыми системами подушек безопасности при включении мотора машины и при ее движении.

На рынке подержанных автомобилей очень часто встречаются недобросовестные продавцы, которые не устанавливают новые подушки безопасности на продаваемую машину. Не стесняйтесь перед приобретением отвезти авто в сервис и проверить, исправна ли система подушек безопасности.