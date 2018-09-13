Ещё
И у подушек безопасности есть срок годности
Далее:
Читайте также:
Ещё

И у подушек безопасности есть срок годности 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
У всех вещей есть свой срок годности. Какую-то вещь нужно заменять через год, а какая-то прослужит вам очень долго.
Практически все автомобилисты регулярно проходят технический осмотр автомобиля двигатель, ходовая часть, развал-схождение, тормозная система. Однако мало кто знает, что следует проверять еще и систему безопасности подушек.
Эту информацию, как правило, можно прочесть к руководству по управлению и уходу за автомобилем. Если же руководства нет, то срок годности систем подушек смотрим в Интернете.
Следует обратить внимание, что на автомобилях, сборки до 1992 года, предписывается менять подушки безопасности каждые 15 лет. А вот автомобили, вышедшие с конвейера в 2000 году и позднее, оснащены самодиагностируемыми системами подушек безопасности при включении мотора машины и при ее движении.
На рынке подержанных автомобилей очень часто встречаются недобросовестные продавцы, которые не устанавливают новые подушки безопасности на продаваемую машину. Не стесняйтесь перед приобретением отвезти авто в сервис и проверить, исправна ли система подушек безопасности.
Car.ru: последние новости
В России посчитали все автомобили с правым рулем Назван ТОП-10 самых угоняемых машин в России Германия отказывается от ДВС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию3
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран16
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Названы самые популярные внедорожники России
DS 3 Crossback рассекретили до премьеры
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение