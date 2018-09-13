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Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе
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Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Представители управления МВД по Московской области сообщили о столкновении пяти автомобилей на Симферопольском шоссе в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».
"Вечером 12 сентября на 30 км Симферопольского шоссе, возле автозаправочной станции, произошло столкновение пяти автомобилей: Kia, Mercedes, Toyota, Hyundai и грузовика. В результате ДТП Hyundai загорелся", — рассказали представители ведомства.
В полиции также рассказали, что в результате произошедшего никто из пассажиров и водителей автомобилей не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются определением обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в на трассе в Самарской области грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, в результате чего погибли пять человек.
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