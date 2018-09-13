Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе

"Вечером 12 сентября на 30 км Симферопольского шоссе, возле автозаправочной станции, произошло столкновение пяти автомобилей: Kia , Mercedes, Toyota Hyundai и грузовика. В результате ДТП Hyundai загорелся", — рассказали представители ведомства.

В полиции также рассказали, что в результате произошедшего никто из пассажиров и водителей автомобилей не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются определением обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в на трассе в Самарской области грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, в результате чего погибли пять человек.