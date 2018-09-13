Запашный попал в серьезную аварию

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в ночь на 13 сентября попал в аварию. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Запашного, сначала в его машину врезался автомобиль такси. Затем таксист «влетел» в Mercedes, до этого попавший в небольшое ДТП и стоявший на дороге.

На видео дрессировщик показал серьезно поврежденные Mercedes и автомобиль с логотипом «Яндекс-такси». Он отметил, что в его собственном автомобиле после аварии перестала открываться дверь, и показал большую вмятину на машине.

Запашный отметил, что полиция очень быстро приехала на место происшествия. В каком состоянии находятся водители такси и Mercedes, он не уточнил.

Фанаты дрессировщика, увидев эти съемки, заметили, что у Запашного необычный автомобиль, похожий на Pontiac . Роскошная машина укротителя теперь встанет на дорогостоящий ремонт. Но главное, все живы.

Интернет-пользователи поддержали Запашного и попросили его беречь себя.

«Главное, что всё обошлось без травм. Берегите себя», — писали ему.

«Берегите себя! Таких "чудо таксистов" всё больше на дорогах к сожалению», — отметил @rouz0477.

Многие подписчики похвалили машину дрессировщика.

«Хорошая тачка — мощная!» — написал @borninussr1977.

«Вашу машину так жалко, оооочень красивая была надеюсь вы сможете это исправить», — добавил другой пользователь.

«Как всегда на тот свет торопятся… вот я может и бесчувственная в отношении людей…, но мне жалко «Победу», — отметила @head_massage_temirau.