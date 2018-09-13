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Запашный попал в серьезную аварию
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Запашный попал в серьезную аварию 

Рамблер 13 сентября 2018
Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в ночь на 13 сентября попал в аварию. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам Запашного, сначала в его машину врезался автомобиль такси. Затем таксист «влетел» в Mercedes, до этого попавший в небольшое ДТП и стоявший на дороге.
На видео дрессировщик показал серьезно поврежденные Mercedes и автомобиль с логотипом «Яндекс-такси». Он отметил, что в его собственном автомобиле после аварии перестала открываться дверь, и показал большую вмятину на машине.
Запашный отметил, что полиция очень быстро приехала на место происшествия. В каком состоянии находятся водители такси и Mercedes, он не уточнил.
Фанаты дрессировщика, увидев эти съемки, заметили, что у Запашного необычный автомобиль, похожий на Pontiac. Роскошная машина укротителя теперь встанет на дорогостоящий ремонт. Но главное, все живы.
Интернет-пользователи поддержали Запашного и попросили его беречь себя.
«Главное, что всё обошлось без травм. Берегите себя», — писали ему.
«Берегите себя! Таких "чудо таксистов" всё больше на дорогах к сожалению», — отметил @rouz0477.
Многие подписчики похвалили машину дрессировщика.
«Хорошая тачка — мощная!» — написал @borninussr1977.
«Вашу машину так жалко, оооочень красивая была надеюсь вы сможете это исправить», — добавил другой пользователь.
«Как всегда на тот свет торопятся… вот я может и бесчувственная в отношении людей…, но мне жалко «Победу», — отметила @head_massage_temirau.
«Сильно повезло! Плюс у меня машина тяжелая и он отскочил от меня, а не выбил меня в другой ряд под кого-то!» — ответил комментаторам Запашный.
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